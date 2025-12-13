Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Psg si riprende la vetta in Ligue 1, Doue gol nel tris al Metz. Vince anche il Rennes

La squadra di Luis Enrique trionfa 3-2 in trasferta nel sedicesimo turno del campionato francese. A segno anche Ramos e Ndjantou
1 min
Il Psg si riprende la vetta in Ligue 1, Doue gol nel tris al Metz. Vince anche il Rennes© Getty Images

In attesa del Lens, il Psg - nella sedicesima giornata della Ligue 1 - batte per 3-2 a domicilio il Metz e torna in vetta alla classifica. A decidere la sfida i gol di Ramos, Ndjantou e Doue, inutili per i padroni di casa i sigilli di Deminguet e Tsitaishvili. Parigini primi con 36 punti, Metz sempre ultimo con 11 punti insieme al Nantes.

Vince anche il Rennes

Successo per 3-1 del Rennes, in casa, contro il Brest. A decidere il match le reti di Lepaul, Tamari e Meite, ribaltando l'iniziale vantaggio degli ospiti con Mama Balde. Con questa vittoria il Rennes sale a 27 punti in classifica, mentre il Brest resta fermo a quota 19. Chiude il sabato di Ligue 1 la sfida tra Paris FC e Tolosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS