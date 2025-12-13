Il Psg si riprende la vetta in Ligue 1, Doue gol nel tris al Metz. Vince anche il Rennes

In attesa del Lens, il Psg - nella sedicesima giornata della Ligue 1 - batte per 3-2 a domicilio il Metz e torna in vetta alla classifica. A decidere la sfida i gol di Ramos, Ndjantou e Doue, inutili per i padroni di casa i sigilli di Deminguet e Tsitaishvili. Parigini primi con 36 punti, Metz sempre ultimo con 11 punti insieme al Nantes.