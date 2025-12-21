Tuttosport.com
Coppa di Francia, Marsiglia forza sei. Passano anche Lione, Monaco e Strasburgo

La squadra di De Zerbi travolge il Bourg-en-Bresse e vola ai sedicesimi di finale. Vittoria anche del Nizza sul Saint-Etienne e del Nantes sul campo del Concarneau
2 min
Coppa di Francia, Marsiglia forza sei. Passano anche Lione, Monaco e Strasburgo© APS

Sei reti e passaggio ai sedicesimi di finale Coppa di Francia per il Marsiglia. La formazione di De Zerbi si è imposta per 6-0 sul campo del Bourg-en-Bresse (formazione di terza serie) grazie alle reti di Belardi, Greenwood, Hojbjerg, Paixao, Nadir, Mmadi. Sorride anche il Monaco che passa 2-1 sul campo dell'Auxerre con una doppietta di Biereth, in mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa con Diousse su rigore. Il Nizza piega il Saint-Etienne (seconda divisione) con lo stesso punteggio grazie a Diallo e Sanson, di Davitashvili il rigore che ha accorciato le distanze per gli ospiti. Cinque, invece, le reti del Nantes sul campo del Concarneau (terza serie). In gol Deuff, El Arabi, Centonze e Abline (doppietta). Non bastano alla formazione di casa l'autogol di Cozza e il penalty di Samoura. Infine, 2-1 dello Strasburgo in casa con il Dunkerque con i sigilli di Enciso e Doukoure, tardiva la rete di Robinet (su rigore).

Vola il Lione, tris del Rennes

Vince il Lione senza problemi in casa contro il Saint-Cyr Collonges col punteggio di 3-0: decidono le reti nel secondo tempo firmate da Abner Vinicius e dalla doppietta di Sulc. Il Le Havre cade in casa per 2-0 e viene eliminato: ad accedere al turno successivo è l'Amiens, formazione che milita in seconda divisione, grazie alle reti di Hamache e Kaibouè. Nessuna sorpresa, invece, tra Rennes ed i dilettanti del Les Sables Vendee. I padroni di casa si sono imposti per 3-0 con i gol di Embolo (doppietta) e Merlin. Eliminato anche il Bordeaux che cade di misura in casa del Le-Puy-en-Velay mentre si qualificano per i sedicesimi di finale l'Hauts Lyonnais, il Montreuil e l'Orleans.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

