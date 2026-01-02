De Zerbi polemico sulla Supercoppa: "Non si può disputare fuori dal paese di origine"

MARSIGLIA (Francia) - Roberto De Zerbi non è tipo da nascondersi e confessa tutto il suo disappunto per la scelta di disputare la 31ª edizione della Supercoppa francese (Trophée des Champions) fra Paris Saint-Germain e Marsiglia giovedì prossimo in Kuwait presso il Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City. L'ex allenatore del Sassuolo è stato categorico citando anche la Supercoppa italiana: "La mia opinione resta la stessa, è la mia e non significa che sia la più giusta: la Supercoppa di Francia, ma vale anche per la Supercoppa Italiana, deve giocarsi nel paese d'origine, davanti ai tifosi dei club - aggiunge - Andrò perché è il mio lavoro e siamo orgogliosi di disputare questa partita. Non ce l'ho contro il Kuwait, che ci accoglierà nel migliore dei modi, ma sono contrario a questa idea".

La Supercoppa francese si è giocata all’estero per la prima volta nel 2009: da allora, considerando anche l’edizione 2026 in Kuwait, si è giocata per 15 volte all’estero e solo due volte in Francia.

