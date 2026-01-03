Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Lione vince anche senza Endrick, tris al Monaco. Torna al gol l'obiettivo Lazio

Fonseca parte al meglio nel 2026 e lotta in zona Europa, Sarri guarda alla Ligue 1 e al dopo Castellanos
1 min
Il Lione vince anche senza Endrick, tris al Monaco. Torna al gol l'obiettivo Lazio© EPA

Successo esterno per 3-1 per il Lione, ancora privo di Endrick, sul campo del Monaco. Mattatori della sfida Sulc, autore di una doppietta, e Abner Vinicius, a poco serve ai monegaschi il guizzo di Coulibaly, poi espulso. Con questa vittoria il Lione sale a 30 punti in classifica, mentre il Monaco resta fermo a quota 23.

Torna al gol Panichelli

Vittoria in trasferta anche per il Rennes che con le reti di Frankowski e Merlin passa a Lille. Pari per 1-1 tra Nizza e Strasburgo. Ospiti avanti con un rigore di Panichelli (obiettivo di mercato della Lazio di Sarri) nel primo tempo, pareggio dei padroni di casa nella ripresa con un guizzo Wahi. Con questo pari il Nizza sale a 18 punti, mentre lo Strasburgo si porta a quota 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS