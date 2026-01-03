Il Lione vince anche senza Endrick, tris al Monaco. Torna al gol l'obiettivo Lazio

Successo esterno per 3-1 per il Lione, ancora privo di Endrick, sul campo del Monaco. Mattatori della sfida Sulc, autore di una doppietta, e Abner Vinicius, a poco serve ai monegaschi il guizzo di Coulibaly, poi espulso. Con questa vittoria il Lione sale a 30 punti in classifica, mentre il Monaco resta fermo a quota 23.
Torna al gol Panichelli
Vittoria in trasferta anche per il Rennes che con le reti di Frankowski e Merlin passa a Lille. Pari per 1-1 tra Nizza e Strasburgo. Ospiti avanti con un rigore di Panichelli (obiettivo di mercato della Lazio di Sarri) nel primo tempo, pareggio dei padroni di casa nella ripresa con un guizzo Wahi. Con questo pari il Nizza sale a 18 punti, mentre lo Strasburgo si porta a quota 24.