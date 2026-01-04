De Zerbi ancora ko, il Marsiglia rimane in 9 contro il Nantes: ora la vetta è sempre più lontana

MARSIGLIA (Francia) - Secondo ko nelle ultime tre partite di campionato per l'Olympique Marsiglia. Gli uomini di Roberto De Zerbi, in nove per le espulsioni di Vermeeren al 26' (diretta) e Nadir al 56' (in campo dal 32' e autore di due interventi da ammonizione in soli 24'), crollano 2-0 in casa con il Nantes terz'ultimo: allo Stade Vélodrome decidono le reti di Centonze al 31' e Cabella all'88' su rigore, concesso dopo una lunga revisione al Var. Le Aquile della Costa Azzurra restano ferme al terzo posto a quota 32 punti, a -8 dal Lens capolista.

