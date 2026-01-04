Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Zerbi ancora ko, il Marsiglia rimane in 9 contro il Nantes: ora la vetta è sempre più lontana

Allo Stade Vélodrome decidono le reti di Centonze al 31' e Cabella all'88' su rigore. Espulsi Vermeeren al 26' e Nadir al 56'
1 min
De Zerbi ancora ko, il Marsiglia rimane in 9 contro il Nantes: ora la vetta è sempre più lontana© EPA
MARSIGLIA (Francia) - Secondo ko nelle ultime tre partite di campionato per l'Olympique Marsiglia. Gli uomini di Roberto De Zerbi, in nove per le espulsioni di Vermeeren al 26' (diretta) e Nadir al 56' (in campo dal 32' e autore di due interventi da ammonizione in soli 24'), crollano 2-0 in casa con il Nantes terz'ultimo: allo Stade Vélodrome decidono le reti di Centonze al 31' e Cabella all'88' su rigore, concesso dopo una lunga revisione al Var. Le Aquile della Costa Azzurra restano ferme al terzo posto a quota 32 punti, a -8 dal Lens capolista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS