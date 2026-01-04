MARSIGLIA (Francia) - Secondo ko nelle ultime tre partite di campionato per l'Olympique Marsiglia. Gli uomini di Roberto De Zerbi, in nove per le espulsioni di Vermeeren al 26' (diretta) e Nadir al 56' (in campo dal 32' e autore di due interventi da ammonizione in soli 24'), crollano 2-0 in casa con il Nantes terz'ultimo: allo Stade Vélodrome decidono le reti di Centonze al 31' e Cabella all'88' su rigore, concesso dopo una lunga revisione al Var. Le Aquile della Costa Azzurra restano ferme al terzo posto a quota 32 punti, a -8 dal Lens capolista.
La vittoria del Psg
Vittoria per 2-1 del Paris Saint Germain nella stracittadina contro il Paris Fc. In gol Doué e Dembélé, in mezzo il momentaneo pari su rigore di Geubbels. Con questo successo il Psg resta al secondo posto portandosi a 39 punti in classifica, a -1 dalla vetta occupata dal Lens. Resta, invece, fermo a quota 16 il Paris Fc.
Gli altri match
Vittoria per 2-0 del Brest in casa contro l'Auxerre. A decidere il match le reti di Ajorque e Chotard. Sorride anche il Le Havre che piega 2-1 l'Angers grazie a Quetant e Obougou. Non basta agli ospiti il guizzo di Mouton. Infine, Dieng risponde a Sane nell'1-1 tra Lorient e Metz.