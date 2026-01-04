Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Psg vince il derby e torna a -1 dal Lens. De Zerbi ancora ko, il Marsiglia chiude in 9

Luis Enrique resta in scia della capolista con Doué E Dembele. Allo Stade Vélodrome passa il Nantes, espulsi Vermeeren al 26' e Nadir al 56'
2 min
Il Psg vince il derby e torna a -1 dal Lens. De Zerbi ancora ko, il Marsiglia chiude in 9© APS

MARSIGLIA (Francia) - Secondo ko nelle ultime tre partite di campionato per l'Olympique Marsiglia. Gli uomini di Roberto De Zerbi, in nove per le espulsioni di Vermeeren al 26' (diretta) e Nadir al 56' (in campo dal 32' e autore di due interventi da ammonizione in soli 24'), crollano 2-0 in casa con il Nantes terz'ultimo: allo Stade Vélodrome decidono le reti di Centonze al 31' e Cabella all'88' su rigore, concesso dopo una lunga revisione al Var. Le Aquile della Costa Azzurra restano ferme al terzo posto a quota 32 punti, a -8 dal Lens capolista.

La vittoria del Psg

Vittoria per 2-1 del Paris Saint Germain nella stracittadina contro il Paris Fc. In gol Doué e Dembélé, in mezzo il momentaneo pari su rigore di Geubbels. Con questo successo il Psg resta al secondo posto portandosi a 39 punti in classifica, a -1 dalla vetta occupata dal Lens. Resta, invece, fermo a quota 16 il Paris Fc.

Gli altri match

Vittoria per 2-0 del Brest in casa contro l'Auxerre. A decidere il match le reti di Ajorque e Chotard. Sorride anche il Le Havre che piega 2-1 l'Angers grazie a Quetant e Obougou. Non basta agli ospiti il guizzo di Mouton. Infine, Dieng risponde a Sane nell'1-1 tra Lorient e Metz. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS