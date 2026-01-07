Tuttosport.com
O'Neil succede a Rosenior sulla panchina dello Strasburgo, è ufficiale: "Non vedo l'ora di iniziare"

lI presidente Marc Keller parla di lui così: "E' un allenatore esigente e stimato, con un approccio moderno al calcio, si inserisce nella continuità del nostro progetto sportivo".
2 min
Gary O'Neil è il nuovo allenatore dello Strasburgo, all'indomani della partenza di Liam Rosenior per la panchina del Chelsea. Il 42enne britannico, la cui durata del contratto non è stata specificata, arriva in Alsazia con un'esperienza limitata: 88 partite di Premier League allenate dalla panchina del Bournemouth (2022-2023) e poi del Wolverhampton (2023-2024). O'Neil dirigerà domani il suo primo allenamento e sarà in panchina sabato in Coppa di Francia. Le prime parole del tecnico: "Sono orgoglioso di unirmi a questo incredibile club e non vedo l'ora di iniziare. Il Racing ha una storia unica, una passione straordinaria, una grande resilienza e, naturalmente, tifosi fedeli che vogliono vedere questa squadra giocare un calcio avvincente e avere successo. La mia priorità è lavorare sodo con la squadra e dare tutto per il successo del club". lI presidente Marc Keller lo accoglie così: "Sono molto felice di dare il benvenuto a Gary O'Neil al Racing, è un allenatore esigente e stimato, con un approccio moderno al calcio che si inserisce perfettamente nella continuità del nostro progetto sportivo". 

Tutte le news di Ligue 1

