De Zerbi si lega a Benatia: "Se va via da Marsiglia, andrò via anche io"

Roberto De Zerbi lega il suo futuro marsigliese a Mehdi Benatia. Dopo la sconfitta in Supercoppa di Francia, l'ex difensore e oggi ds dell'OM ha lasciato intendere che potrebbe presto andare via: "Tra non molto vedrete che ci saranno altre persone al nostro posto e bisognerà ancora dare loro tempo per lavorare, perché a Marsiglia non hai mai tempo", le parole di Benatia sulle quali è tornato oggi anche De Zerbi. "Benatia è innamorato di Marsiglia, forse ancora più di me visto che è nato e cresciuto qui - il commento del tecnico -. È lui che mi ha portato qui. Io sono una persona leale e corretta. Il giorno in cui Benatia andrà via, andrò via anch'io".
Le parole di De Zerbi
A detta di De Zerbi, non ci sarebbero al momento sentori di un possibile addio del ds ma, ribadisce: "Sono arrivato qui grazie a Medhi e a Pablo (il presidente Longoria, ndr). Se un giorno uno di questi due non ci sarà più, visto che sono loro ad avermi portato qui, me ne andrò anch'io. Non perché non possa lavorare senza di loro, perché l'ho già fatto. Ma per correttezza. Ad ogni modo non credo che Benatia si riferisse a una partenza a fine stagione, non me ne ha parlato. Ma bisognerebbe chiederlo direttamente a lui".