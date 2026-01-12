De Zerbi si lega a Benatia: "Se va via da Marsiglia, andrò via anche io"

Roberto De Zerbi lega il suo futuro marsigliese a Mehdi Benatia. Dopo la sconfitta in Supercoppa di Francia, l'ex difensore e oggi ds dell'OM ha lasciato intendere che potrebbe presto andare via: "Tra non molto vedrete che ci saranno altre persone al nostro posto e bisognerà ancora dare loro tempo per lavorare, perché a Marsiglia non hai mai tempo", le parole di Benatia sulle quali è tornato oggi anche De Zerbi. "Benatia è innamorato di Marsiglia, forse ancora più di me visto che è nato e cresciuto qui - il commento del tecnico -. È lui che mi ha portato qui. Io sono una persona leale e corretta. Il giorno in cui Benatia andrà via, andrò via anch'io".