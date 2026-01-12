Clamoroso a Parigi: il Paris vince il derby, Psg eliminato dalla Coppa di Francia!

PARIGI (Francia) - Si concludono i 16esimi della Coppa di Francia con il colpo di scena di tutti i colpi di scena: al Parco dei Principi il Paris Fc batte il Paris Saint-Germain 1-0 e lo elimina! La neo-promossa avanza agli ottavi di finale dove incontrerà il Tolosa. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 Luis Enrique manda in campo il suo trio delle meraviglie ovvero il Golden Boy Doue, il pallone d'oro Dembele e Nuno Medes, malgrado i cambi i campioni d'Europa non iescono a sbloccare la partita e al 74' ecco la zampata dei cugini: dalla destra Kebbal mette in mezzo, Ikone stoppa in allungo e calcia subito battendo Chevalier!



