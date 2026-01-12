Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Clamoroso a Parigi: il Paris vince il derby, Psg eliminato dalla Coppa di Francia!

Il gol di Ikone elimina i camponi d'Europa, malgrado i titolari in campo, regalando il colpo di scena dell'anno
1 min
psgParis Fccoppa francia
Clamoroso a Parigi: il Paris vince il derby, Psg eliminato dalla Coppa di Francia! © EPA
PARIGI (Francia) - Si concludono i 16esimi della Coppa di Francia con il colpo di scena di tutti i colpi di scena: al Parco dei Principi il Paris Fc batte il Paris Saint-Germain 1-0 e lo elimina! La neo-promossa avanza agli ottavi di finale dove incontrerà il Tolosa. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 Luis Enrique manda in campo il suo trio delle meraviglie ovvero il Golden Boy Doue, il pallone d'oro Dembele e Nuno Medes, malgrado i cambi i campioni d'Europa non iescono a sbloccare la partita e al 74' ecco la zampata dei cugini: dalla destra Kebbal mette in mezzo, Ikone stoppa in allungo e calcia subito battendo Chevalier!
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS