Weah gol e manita Marsiglia: De Zerbi è 3º. Lens inarrestabile, 10ª vittoria di fila e 1º posto

Successo in trasferta per il Marsiglia, che supera l'Angers alla 18ª giornata di campionato e ritrova così i 3 punti dopo il ko sul campo del Nantes. Al Raymond Kopa, gli uomini di Roberto De Zerbi si impongono con il finale di 5-2. Reti di Amine Gouiri (19'), Mason Greenwood (24'), Hamed Traore (34'), Timothy Weah (40') e Igor Paixao (88'): padroni di casa a segno con Amine Sbai (45'+2') e Jim Allevinah (92'). I Focesi - già reduci dal successo ai sedicesimi di Coppa di Francia e prima ancora dal ko ai rigori in finale di Supercoppa - salgono così a quota 35 punti che valgono il 3º posto in classifica. L'agenda di De Zerbi mette ora in programma il ritorno in Europa con la sfida interna contro il Liverpool valida per la 7ª giornata di Champions League.