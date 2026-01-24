Monaco senza Pogba, solo un pari in Ligue 1: ora la Juve per l'ultima speranza in Champions

Non reagisce il Monaco dopo la batosta in Champions al Bernabeu con il Real e prosegue il suo momento no in campionato. Dopo 4 sconfitte di fila in Ligue 1, arriva un pari senza reti sul campo del Le Havre. Un punto che poco serve alla formazione di Pocognoli, ferma a quota 24 punti al decimo posto in classifica, a -7 dalla zona europa. Ora c'è la Juventus, sfida da ex per Pogba ma ancora ai box per un problema al polpaccio, nell'ultimo turno della League Phase della massima competizione. Servirà l'impresa contro i bianconeri di Spalletti per sperare di entrare nei playoff.
Il Lorient batte il Rennes
Netto successo per 2-0 del Lorient sul campo del Rennes. A decidere la sfida le reti di Makengo e Pagis. Con questa vittoria il Lorient sale a 25 punti in classifica, mentre il Rennes resta fermo a quota 31.