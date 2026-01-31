Tuttosport.com
Marsiglia, dopo la batosta Champions arriva la beffa dal Paris FC: De Zerbi raggiunto al 94'

L'OM non sfrutta il doppio vantaggio e si fa acciuffare nel finale chiudendo una settimana da incubo: fuori dall'Europa e la vetta in campionato si allontana
2 min
Marsiglia, dopo la batosta Champions arriva la beffa dal Paris FC: De Zerbi raggiunto al 94'© Getty Images

PARIGI (Francia) - Dopo la dura batosta a Bruges con successiva eliminazione dalla Champions firmata Mourinho con il gol di Trubin al Real Madrid, Roberto De Zerbi subisce la beffa anche in Ligue 1 facendosi rimontare da 0-2 a 2-2 dal Paris FC nei minuti finali del match. Si chiude una settimana da incubo per l'OM che scivola a -7 dalla capolista Lens a quota 46, in attesa del Psg di Luis Enrique, al momento fermo a 45, che dovrà vedersela contro lo Strasburgo.

OM, che beffa

Ad illudere il tifo marsigliese due giocatori simbolo: Greenwood su rigore nel primo tempo e Aubameyang al minuto 54', su assist proprio di Greenwod. Sembra fatta ma nel finale l'Om sciupa tutto. All'82' l'ex Fiorentina Ikoné dimezza lo svantaggio e in pieno recupero è Rulli a commettere l'ingenuità che porta i parigini sul dischetto. Non sbaglia Kebbal ed espolde la festa del Paris Fc che ora si prepara ad accogliere Ciro Immobile, un altro azzurro dopo Coppola e Koleosho, per continuare ad inseguire il sogno salvezza, al momento al sicuro di sette lunghezze sul Nantes terzultimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

