Marsiglia, dopo la batosta Champions arriva la beffa dal Paris FC: De Zerbi raggiunto al 94'

OM, che beffa

Ad illudere il tifo marsigliese due giocatori simbolo: Greenwood su rigore nel primo tempo e Aubameyang al minuto 54', su assist proprio di Greenwod. Sembra fatta ma nel finale l'Om sciupa tutto. All'82' l'ex Fiorentina Ikoné dimezza lo svantaggio e in pieno recupero è Rulli a commettere l'ingenuità che porta i parigini sul dischetto. Non sbaglia Kebbal ed espolde la festa del Paris Fc che ora si prepara ad accogliere Ciro Immobile, un altro azzurro dopo Coppola e Koleosho, per continuare ad inseguire il sogno salvezza, al momento al sicuro di sette lunghezze sul Nantes terzultimo.