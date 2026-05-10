Psg, la vittoria col Brest avvicina il titolo. Lille di misura col Monaco, Lione ko

Il Psg di Luis Enrique porta a casa i tre punti contro il Brest . A sbloccare la gara ci ha pensato il solito Doué , che ha permesso al club parigino di piazzarsi a quota 73 punti in cima alla classifica della Ligue 1 in vista dello scontro diretto con il Lens - a quota 67 - alla prossima giornata. Cade invece l'altra squadra di Parigi: il Paris Fc degli azzurri Immobile, Coppola e Koleosho cade in casa del Rennes . A sbloccare la gara sono stati proprio gli ospiti con Geubbels, a cui hanno replicato le reti di Lepaul ed Embolo in un minuto al 74'. Rennes ancora in corsa per un posto in Champions Leagu e, mentre il Paris Fc resta fermo a quota 41 punti all'11° posto in classifica.

Nizza, sconfitta con l'Auxerre e rischio retrocessione

Il Nizza continua a restare ancorato alla zona retrocessione dopo la sconfitta rimediata contro l'Auxerre in quello che è stato a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Seconda vittoria consecutiva per i padroni di casa, grazie alle quali si trovano attualmente a quota 31 punti al 15° posto. In zona playout al 16° c''è invece il Nizza, sempre a quota 31. Diop apre le marcature, poi l'Auxerre la ribalta con Mara e Sinayoko. Vittoria perfetta del Lorient in casa del Metz - matematicamente retrocesso in Ligue 2 - grazie alle reti di Makengo, Dieng, Avom e Cadiou.

Lione, ko col Tolosa. Vincono Lille e Marsiglia

Il Tolosa, in casa, sorprende il Lione e passa per 2-1 grazie a Methalie e Kamanzi, inutile per gli ospiti il momentaneo pari di Tolisso. Nel finale espulso Donnum nel Tolosa per doppio giallo. Il Lille passa sul campo del Monaco per 1-0, con un autogol di Zakaria, e scavalca proprio il Lione al terzo posto. Un rigore di Greenwood regala la vittoria al Marsiglia sul campo del Le Havre (Boufal ha fallito il penalty del possibile pari), mentre Koyalipou risponde a Enciso nell'1-1 tra Angers e Strasburgo.