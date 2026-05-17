Benatia via da Marsiglia, clamoroso addio! Il comunicato ufficiale dell'Olympique

MARSIGLIA (Francia) - Ufficiale, Mehdi Benatia non è più il direttore sportivo del Marsiglia dopo due anni e mezzo. L’ex difensore marocchino visto anche in Italia con la maglia della Roma e della Juventus, riconosciuto in Francia come uno dei migliori ds del campionato, si prepara ora ad una nuova avventura professionale. Il club francese ha infatti comunicato la separazione: "Dopo due anni e mezzo trascorsi nel club che lo ha formato come calciatore all’inizio della sua carriera, Medhi Benatia lascerà il suo incarico il 18 maggio 2026. Tornato al Marsiglia alla fine del 2023 in qualità di consulente sportivo, è stato nominato direttore sportivo all’inizio del 2025.Durante la sua permanenza all'Olympique de Marseille, ha lavorato instancabilmente per il club giorno dopo giorno, con impegno incondizionato e una costante determinazione a sostenere le ambizioni del Marsiglia. Il suo mandato è stato segnato in particolare dal secondo posto in Ligue 1 nella stagione 2024-2025, da una strategia attiva nel calciomercato che ha contribuito a liberare il potenziale sportivo del club e da una ristrutturazione del vivaio, i cui primi risultati si stanno già rivelando molto promettenti. Medhi Benatia ha dimostrato una vera leadership grazie alla forza delle sue convinzioni e alla sua capacità di ispirare chi lo circonda. Ha incarnato, giorno dopo giorno, la determinazione e lo spirito combattivo che caratterizzano questo club".

McCourt: "Forte senso di responsabilità"

Le parole del proprietario dell'OM Frank McCourt: "Vorrei rendere personalmente omaggio e ringraziare Medhi, che ha accettato di portare a termine la stagione e si è mantenuto pienamente impegnato durante un periodo impegnativo per il club. Ha dimostrato un forte senso di responsabilità e un attaccamento sincero all'Olympique de Marseille"

Benatia: "Legame che rimarrà per sempre"

Le parole di Mehdi: "Sono tornato all'OM con il desiderio di servire questo club, che significa così tanto per me, e con la determinazione di dare il massimo. Vorrei ringraziare Frank McCourt per la fiducia che ha riposto in me, incrollabile in ogni momento. Questo legame rimarrà con me per sempre. Auguro all’Olympique de Marseille tutto il successo che merita. Questo club, questa città, questi tifosi se lo meritano pienamente"