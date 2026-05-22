Trionfo Lens in Coppa di Francia: Thauvin apre le danze, tris al Nizza

PARIGI (Francia) - Il Lens si aggiudica la Coppa di Francia superando per 3-1 in finale il Nizza al Parco dei Principi. Dopo aver provato a contendersi il titolo della Ligue 1 con il Psg, i Sang et or chiudono la stagione riportando un trofeo in bacheca a 20 anni esatti dalla vittoria della Coppa Intertoto. Un prezioso successo la formazione di Sage mentre è di tutt'altro umore l'ambiente rossonero. Il Nizza sciupa la chance di raddrizzare una stagione horror che ora lo metterà davanti al Saint-Étienne nello spareggio per guadagnarsi la partecipazione al prossimo campionato francese. Prima della gara alta tensione per le vie di Parigi con duri scontri tra le due tifoserie.

Trionfo Lens, Nizza ko

Parte forte il Lens che al 25' sblocca con l'ex Udinese Thauvin, tiro preciso sul secondo palo che non perdona. Prima dell'intervallo accade di tutto: al 42' Edouard firma il raddoppio sovrastando i difensori avversari con un colpo di testa sotto la traversa, ma al 48' i rossoneri accorciano con Coulibaly tenendo aperti i discorsi. Ad inizio ripresa Mendy sfiora il pari colpendo la traversa, ma al 78' è Sima ad infilare il tris che chiude i conti e manda in paradiso il Lens. Con orgoglio ci provano nel finale gli uomini di Puel, ma questa volta è il palo a dire di no a Boudache. A Parigi fa festa il Lens.