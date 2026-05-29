Il Nizza cala il poker, salvezza raggiunta con lo spareggio. Niente Ligue 1 per il St.Etienne

NIZZA (Francia) - Sarà il Nizza a giocare il prossimo anno in Ligue 1! I rossoneri riescono a salvarsi, dopo aver chiuso al 16° posto la regular season, vincendo lo spareggio contro il St.Etienne, terza classificata in Ligue 2. Dopo lo 0-0 dell'andata nella Loira, gli uomini di Puel si aggiudicano il match di ritorno in Costa Azzurra per 4-1 ed evitano un disastroso finale dopo essere stati sconfitti in finale di Coppa di Francia dal Lens. Non riescono a tornare tra i grandi Les Verts di Montanier che dovranno affrontare un altro campionato cadetto per tentare la risalita.
La partita
Partono forte gli ospiti che al 9' passano con Cardona, il Var nega la gioia all'attaccante maltese. Ad inizio ripresa Clauss sblocca la partita per i rossoneri, ma i colpi di scena sono riservati per il finale. Al 79' il Var segnala un episodio in area di rigore del Nizza, rigore e trasformazione di Davitashvili che rimette tutto in equilibrio. Passano solo 120 secondi e Boudache rimette la freccia per il Nizza che all'87' chiude cala il tris di Wahi per far esplodere la festa salvezza. Nel recupero, dopo una traversa del St.Etienne, è ancora Wahi a timbrare il cartellino per il poker e la doppietta personale.