Il Nizza cala il poker, salvezza raggiunta con lo spareggio. Niente Ligue 1 per il St.Etienne

La partita

Partono forte gli ospiti che al 9' passano con Cardona, il Var nega la gioia all'attaccante maltese. Ad inizio ripresa Clauss sblocca la partita per i rossoneri, ma i colpi di scena sono riservati per il finale. Al 79' il Var segnala un episodio in area di rigore del Nizza, rigore e trasformazione di Davitashvili che rimette tutto in equilibrio. Passano solo 120 secondi e Boudache rimette la freccia per il Nizza che all'87' chiude cala il tris di Wahi per far esplodere la festa salvezza. Nel recupero, dopo una traversa del St.Etienne, è ancora Wahi a timbrare il cartellino per il poker e la doppietta personale.