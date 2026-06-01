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Davide Ancelotti è il nuovo tecnico del Lille: battuta la concorrenza di Pioli e Thiago Motta

Il figlio del ct del Brasile svolgerà la prima fase del suo nuovo incarico a distanza: oggi la presentazione
1 min
Davide Ancelotti, figlio e collaboratore di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, è il nuovo allenatore del Lille: lo rende noto il club francese. La presentazione dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi, nonostante il tecnico sia in Brasile nello staff del padre alla guida della nazionale in vista dei mondiali. Dovrà probabilmente gestire questa prima fase del suo nuovo incarico a distanza. Ancelotti junior, 36 anni, sostituirà sulla panchina del Lille Bruno Genesio. Il presidente, Olivier Létang, lo ha scelto in una rosa di possibili candidati fra i quali c'erano anche Stefano Pioli e Thiago Motta.

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