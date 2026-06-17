Eric Roy, il mondo del calcio piange il tecnico del Brest: l'eroe della Champions aveva 58 anni

BREST (Francia) - Un grave lutto ha colpito il Brest e il calcio francese: si è spento a 58 anni il tecnico Eric Roy. A darne la notizia è la famiglia, che rivela come l'ex centrocampista fosse affetto da un tumore al pancreas da tre anni e mezzo. "Per tutto questo tempo ha continuato a vivere con una forza che ancora oggi ci impressiona, sostenuto dall'amore della sua famiglia, dal calcio, dal suo lavoro e da quella passione che non lo ha mai abbandonato", hanno scritto su Instagram la moglie e i figli.
La carriera
Ex giocatore del Marsiglia, con cui aveva giocato una finale di Coppa Uefa, aveva chiuso la carriera al Nizza, il club dove era cresciuto, rimanendovi poi in vari ruoli fra cui quello di allenatore nella stagione 2010-11. Dopo alcuni anni lontano dalla panchina e un'esperienza da ds al Lens e poi al Watford, nel gennaio 2023 era stato chiamato dal Brest per tornare ad allenare. Alla sua seconda stagione era riuscito a condurre la squadra fino al terzo posto finale, con una storica qualificazione in Champions, mentre nell'ultimo campionato ha ottenuto la dodicesima piazza.