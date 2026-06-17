Eric Roy, il mondo del calcio piange il tecnico del Brest: l'eroe della Champions aveva 58 anni

BREST (Francia) - Un grave lutto ha colpito il Brest e il calcio francese: si è spento a 58 anni il tecnico Eric Roy. A darne la notizia è la famiglia, che rivela come l'ex centrocampista fosse affetto da un tumore al pancreas da tre anni e mezzo. "Per tutto questo tempo ha continuato a vivere con una forza che ancora oggi ci impressiona, sostenuto dall'amore della sua famiglia, dal calcio, dal suo lavoro e da quella passione che non lo ha mai abbandonato", hanno scritto su Instagram la moglie e i figli.