Clamoroso in Francia: Psg ko, il Lens trionfa in Supercoppa! Thauvin decisivo, Antonio e Nuno Mendes espulsi

Il Lens di Toppmoller scrive una pagina storica e conquista per la prima volta il Trophée des Champions. Davanti al proprio pubblico, allo stadio Bollaert-Delelis, la formazione di casa supera 1-0 il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e inaugura la stagione con un trofeo prestigioso. A decidere la sfida è l'ex Udinese Florian Thauvin al 32'. L'azione nasce da una rimessa di Abdallah Sima: Matthieu Udol, sulla sinistra, trova anche un pizzico di fortuna nel cross e pesca sul secondo palo Thauvin, che conclude al volo con il destro e batte il portiere parigino.Il match si accende anche sul piano disciplinare. Al 39' il Lens resta in dieci uomini per l'espulsione diretta di Kyllian Antonio, punito per un intervento pericoloso nel cerchio di centrocampo ai danni di Maghnes Akliouche. Il Psg, però, non riesce a sfruttare la superiorità numerica e nel finale ristabilisce la parità: all'87' anche Nuno Mendes viene espulso direttamente dopo un colpo di gomito ai danni del polacco Skoras.