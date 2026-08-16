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Clamoroso in Francia: Psg ko, il Lens trionfa in Supercoppa! Thauvin decisivo, Antonio e Nuno Mendes espulsi

Prima volta storica per la squadra di Toppmoller: 28 anni dopo il club parigino assaggia l'amaro sapore della rivincita avversaria
2 min
Supercoppa FranciaLenspsg
Clamoroso in Francia: Psg ko, il Lens trionfa in Supercoppa! Thauvin decisivo, Antonio e Nuno Mendes espulsi © Redazione

Il Lens di Toppmoller scrive una pagina storica e conquista per la prima volta il Trophée des Champions. Davanti al proprio pubblico, allo stadio Bollaert-Delelis, la formazione di casa supera 1-0 il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e inaugura la stagione con un trofeo prestigioso. A decidere la sfida è l'ex Udinese Florian Thauvin al 32'. L'azione nasce da una rimessa di Abdallah Sima: Matthieu Udol, sulla sinistra, trova anche un pizzico di fortuna nel cross e pesca sul secondo palo Thauvin, che conclude al volo con il destro e batte il portiere parigino.Il match si accende anche sul piano disciplinare. Al 39' il Lens resta in dieci uomini per l'espulsione diretta di Kyllian Antonio, punito per un intervento pericoloso nel cerchio di centrocampo ai danni di Maghnes Akliouche. Il Psg, però, non riesce a sfruttare la superiorità numerica e nel finale ristabilisce la parità: all'87' anche Nuno Mendes viene espulso direttamente dopo un colpo di gomito ai danni del polacco Skoras.

Lens, prima volta storica: battuto il Psg in Supercoppa

Il successo assume un valore ancora maggiore considerando il recente dominio del Psg nella competizione. I parigini arrivavano infatti da quattro Supercoppe di Francia consecutive vinte, ma questa volta devono arrendersi al Lens, che interrompe la loro striscia e conquista il primo Trophée des Champions della propria storia. Per il Lens c'è anche una rivincita dal forte valore simbolico. Nel 1998, infatti, proprio il Psg aveva negato ai giallorossi la Supercoppa francese, imponendosi 1-0. Ventotto anni dopo, la storia si ribalta: ancora un 1-0, ma stavolta è il Lens a festeggiare e a sollevare il trofeo davanti al proprio pubblico.

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