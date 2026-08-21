Incredibile, Psg senza Parco dei Principi: cambia tutto per l'esordio in Ligue 1 

I campioni di Francia e d’Europa saranno costretti a giocare lontano da Parigi la prima partita di campionato contro il Rennes: la decisione è arrivata dopo la valutazione effettuata dalla Lega Calcio Professionistica Francese (LFP) insieme al Psg . Il manto erboso dello stadio parigino è stato fortemente compromesso dalle eccezionali ondate di calore che hanno colpito la regione durante l’estate. Le condizioni attuali non permetterebbero di garantire la sicurezza e l’integrità fisica dei giocatori.

Il Psg corre ai ripari

Così è arrivata la decisione di invertire l'ordine del match senza rinviarlo. Si giocherà dunque Rennes-Psg con il Roazhon Park che farà da palcoscenico all'esordio delle due squadre nel campionato francese 26-27. Il club parigino ha spiegato che l'ultima ondata di caldo ha accelerato notevolmente il deterioramento del terreno di gioco, già provato dalle temperature record delle ultime settimane. Per questo motivo, dopo le verifiche effettuate dalla LFP, è stato deciso di spostare la partita a Rennes, mantenendo invariati data e orario. Il Psg ha inoltre espresso il proprio rammarico per i disagi provocati ai tifosi che avevano programmato di assistere alla gara al Parco dei Principi, assicurando che saranno comunicate al più presto tutte le informazioni relative alla gestione dei biglietti. L'obiettivo è rendere nuovamente disponibile lo stadio per la successiva partita casalinga, in programma il 4 settembre contro il Monaco, valida per la terza giornata di Ligue 1.