Incredibile Safonov, riscaldamento shock: colpisce il preparatore e resta a terra

Durante il riscaldamento prima della sfida contro il Lilla, il portiere del Psg Safonov è stato protagonista di uno sfortunato quanto violento scontro con il suo preparatore Borja Alvarez. Tentando un'uscita alta in una classica esercitazione, l'estremo difensore russo ha impattato contro l'allenatore riportando traumi alla testa, al collo e alla schiena che lo hanno costretto a ricevere cure immediate a terra. Sottoposto ai test di rito per verificare riflessi e lucidità, il portiere ha comunque stretto i denti ed è sceso in campo da titolare, complice anche uno slittamento di 15 minuti dell'inizio della gara dovuto a problemi di accesso dei tifosi allo stadio.
Il precedente
Lo staff medico dei parigini ha monitorato costantemente le condizioni del giocatore anche nel corso dell'intervallo per scongiurare qualsiasi complicazione. Per quanto raro, un evento simile richiama un precedente del 2024: in quell'occasione Matevz Vidovsek, portiere dell'Olimpija Lubiana, subì una fortissima pallonata in testa durante il riscaldamento di una sfida di Conference League contro il Brugge, riuscendo comunque a disputare l'incontro dopo essersi ripreso dall'impatto.