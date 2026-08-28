Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Incredibile Safonov, riscaldamento shock: colpisce il preparatore e resta a terra

Fuori programma prima di Lilla-Psg: uno scontro di gioco con il proprio preparatore prima del fischio d'inizio ha rischiato seriamente di mettere ko il portiere titolare di Luis Enrique
1 min
Incredibile Safonov, riscaldamento shock: colpisce il preparatore e resta a terra

Durante il riscaldamento prima della sfida contro il Lilla, il portiere del Psg Safonov è stato protagonista di uno sfortunato quanto violento scontro con il suo preparatore Borja Alvarez. Tentando un'uscita alta in una classica esercitazione, l'estremo difensore russo ha impattato contro l'allenatore riportando traumi alla testa, al collo e alla schiena che lo hanno costretto a ricevere cure immediate a terra. Sottoposto ai test di rito per verificare riflessi e lucidità, il portiere ha comunque stretto i denti ed è sceso in campo da titolare, complice anche uno slittamento di 15 minuti dell'inizio della gara dovuto a problemi di accesso dei tifosi allo stadio.

Il precedente

Lo staff medico dei parigini ha monitorato costantemente le condizioni del giocatore anche nel corso dell'intervallo per scongiurare qualsiasi complicazione. Per quanto raro, un evento simile richiama un precedente del 2024: in quell'occasione Matevz Vidovsek, portiere dell'Olimpija Lubiana, subì una fortissima pallonata in testa durante il riscaldamento di una sfida di Conference League contro il Brugge, riuscendo comunque a disputare l'incontro dopo essersi ripreso dall'impatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS