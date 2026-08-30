Rennes tris: doppietta Lepaul, Le Mans ko. Monaco batte Marsiglia, il Paris Fc travolge il Nizza

Netta vittoria per 3-0 per il Paris Fc nella seconda giornata della Ligue 1 in casa contro il Nizza. Decisive le reti di Sinayoko (su rigore), Chergui e Marchetti. Formazione di Rosenior che si porta a quota 4 punti, in attesa di sfidare il Marsiglia alla prossima giornata. Il Nizza resta fermo ad un punto in classifica al penultimo posto, dopo aver pareggiato alla prima giornata contro il Lorient per 0-0. La prossima sfida sarà contro il neopromosso Le Mans, squadra che ha dato il massimo in casa del Rennes quest'oggi senza però riuscire a conquistare punti: i padroni di casa hanno infatti battuto 3-2 allo scadere gli ospiti nella seconda giornata della Ligue 1. A decidere la sfida le reti di Lepaul (doppietta, gol vittoria al 96') e Rongier. Per gli ospiti - che hanno chiuso in dieci per un rosso a Sidibe - doppietta di Maofuta (uno su rigore). La squadra rossonera - che ha raccolto un punto contro il Psg alla prima giornata - affronterà la Juventus nella League Phase dell'Europa League, con la prima sfida tra i due club in programma per il prossimo 22 ottobre all'Allianz Stadium.