La Ligue 1 fa utili pazzeschi

Il mercato estivo della Ligue 1 racconta una sessione da oltre 1.3 miliardi di euro incassati dalle cessioni e circa 730 milioni di saldo positivo. All’ombra della Tour Eiffel, il Psg ha seguito una logica precisa: meno quantità, più selezione. Il club ha puntato su Ferran Torres dal Barcellona, Maghnes Akliouche dal Monaco e Mi