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La Ligue 1 fa utili pazzeschi

Dalle cessioni sono arrivati oltre 1,3 miliardi di euro per un maxi saldo positivo di 730 milioni
Vincenzo Bellino
1 min
Ligue 1Calciomercato
La Ligue 1 fa utili pazzeschi© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Il mercato estivo della Ligue 1 racconta una sessione da oltre 1.3 miliardi di euro incassati dalle cessioni e circa 730 milioni di saldo positivo. All’ombra della Tour Eiffel, il Psg ha seguito una logica precisa: meno quantità, più selezione. Il club ha puntato su Ferran Torres dal Barcellona, Maghnes Akliouche dal Monaco e Mi

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