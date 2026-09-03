La Ligue 1 fa utili pazzeschi

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Il mercato estivo della Ligue 1 racconta una sessione da oltre 1.3 miliardi di euro incassati dalle cessioni e circa 730 milioni di saldo positivo. All’ombra della Tour Eiffel, il Psg ha seguito una logica precisa: meno quantità, più selezione. Il club ha puntato su Ferran Torres dal Barcellona, Maghnes Akliouche dal Monaco e Mi
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS