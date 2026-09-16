Il Lens caccia Toppmöller: le motivazioni dietro l'esonero

Dino Toppmöller e il Lens si separano. Il tecnico tedesco lascia i Sangue e Oro dopo appena sei partite e non sarà in panchina venerdì sera contro il Monaco. Una decisione sorprendente per tempistiche e modalità, considerando che il classe 1980 era arrivato soltanto in estate per raccogliere l’eredità di Pierre Sage e aveva iniziato la stagione con risultati tutt’altro che disastrosi. L’avventura dell’ex allenatore dell’Eintracht Francoforte era iniziata infatti con tre segnali incoraggianti: il successo per 1-0 sul Psg in Supercoppa (Trophée des Champions), la vittoria all’esordio in Ligue 1 contro l’Auxerre e il debutto europeo positivo sul campo dello Slavia Praga, battuto 3-2 in rimonta. Tuttavia in campionato il trend delle ultime tre sfide ha destato un po’ di preoccupazione, alla luce delle sconfitte con Strasburgo e Lorient e del pari contro il neopromosso Le Mans.
Lens, le motivazioni dietro l'esonero di Toppmöller
I risultati, però, non sembrano essere l’unica ragione della scelta. Il nodo principale sarebbe nato all’interno dello staff: la dirigenza avrebbe chiesto a Toppmöller di rinunciare al suo collaboratore di fiducia Nelson Morgado, figura che avrebbe creato alcune tensioni con altri componenti dell’area tecnica. Il tedesco avrebbe rifiutato di assecondare la richiesta, trasformando una divergenza organizzativa in una rottura insanabile. Il Lens ha quindi deciso di interrompere il rapporto con entrambi, chiudendo dopo appena tre mesi un progetto che avrebbe dovuto rilanciare una squadra reduce dal secondo posto in Ligue 1 e dalla storica conquista della Coppa di Francia. In attesa di una soluzione definitiva, la squadra dovrebbe essere affidata a Yannick Cahuzac, vice di Toppmöller, affiancato da Bilal Hamdi.