Il Lens caccia Toppmöller: le motivazioni dietro l'esonero

Dino Toppmöller e il Lens si separano. Il tecnico tedesco lascia i Sangue e Oro dopo appena sei partite e non sarà in panchina venerdì sera contro il Monaco. Una decisione sorprendente per tempistiche e modalità, considerando che il classe 1980 era arrivato soltanto in estate per raccogliere l’eredità di Pierre Sage e aveva iniziato la stagione con risultati tutt’altro che disastrosi. L’avventura dell’ex allenatore dell’Eintracht Francoforte era iniziata infatti con tre segnali incoraggianti: il successo per 1-0 sul Psg in Supercoppa (Trophée des Champions), la vittoria all’esordio in Ligue 1 contro l’Auxerre e il debutto europeo positivo sul campo dello Slavia Praga, battuto 3-2 in rimonta. Tuttavia in campionato il trend delle ultime tre sfide ha destato un po’ di preoccupazione, alla luce delle sconfitte con Strasburgo e Lorient e del pari contro il neopromosso Le Mans.