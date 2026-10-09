Openda in lacrime, infortunio shock: esce in braccio ai medici del Lione
Finisce in lacrime la trasferta di Lens per Lois Openda, dove l'attaccante della Juventus giunto in prestito al Lione nel luglio scorso, ha abbandonato il terreno di gioco al 59' minuto accompagnato dallo staff. Le immagini mostrano come l'ex bianconero, che alla corte di Paulo Fonseca ha realizzato 2 gol e 1 assist in 10 presenze (contro le 2 reti in 34 presenze alla Juve) è dapprima rimasto per terra dolorante e in seguito è stato sollevato e scortato dai medici fin dentro il tunnel. A giudicare dalla reazione, è probabile che il belga abbia rimediato un grave infortunio.
Openda al Lione: cosa prevede l'accordo con la Juve
Openda si è accasato al Lione a seguito dell'accordo raggiunto tra i francesi e la dirigenza bianconera per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Un accordo che ha permesso alla Vecchia Singora di alleggerire il monte ingaggi, oltre che di incassare 3 milioni di euro per il prestito annuale. L'impatto di inizio stagione sembrava raccontare come il belga avesse trovato la via del riscatto dopo la deludente stagione alla Continassa, ma l'entità dell'infortunio (per cui si attendono i risultati degli accertamenti) potrebbe comportare un periodo forzato ai box.
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