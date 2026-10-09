Openda in lacrime, infortunio shock: esce in braccio ai medici del Lione

Finisce in lacrime la trasferta di Lens per Lois Openda, dove l'attaccante della Juventus giunto in prestito al Lione nel luglio scorso, ha abbandonato il terreno di gioco al 59' minuto accompagnato dallo staff. Le immagini mostrano come l'ex bianconero, che alla corte di Paulo Fonseca ha realizzato 2 gol e 1 assist in 10 presenze (contro le 2 reti in 34 presenze alla Juve) è dapprima rimasto per terra dolorante e in seguito è stato sollevato e scortato dai medici fin dentro il tunnel. A giudicare dalla reazione, è probabile che il belga abbia rimediato un grave infortunio.