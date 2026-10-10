Kvara entra e risolve la partita nel tris PSG. Il Lille di Ancelotti si avvicina al Monaco

Un gol di Bakwa dopo 5 minuti basta e avanza al Lille di Davide Ancelotti per battere il Le Havre, in dieci dal 62' per il rosso a Seko, nel match che inaugura il sabato della sesta giornata di Ligue 1. Les Dogues si mettono così alle spalle il passo falso col Nizza prima della sosta e si avvicinano a -1 dalla capolista Monaco, fermato in casa sul 2-2 dal Tolosa. Monegaschi avanti di due gol nel primo tempo grazie a Diop e Abline ma rimontati incredibilmente dall'ex Verona Tengstedt su rigore e Oppong.