Kvara entra e risolve la partita nel tris PSG. Il Lille di Ancelotti si avvicina al Monaco
Un gol di Bakwa dopo 5 minuti basta e avanza al Lille di Davide Ancelotti per battere il Le Havre, in dieci dal 62' per il rosso a Seko, nel match che inaugura il sabato della sesta giornata di Ligue 1. Les Dogues si mettono così alle spalle il passo falso col Nizza prima della sosta e si avvicinano a -1 dalla capolista Monaco, fermato in casa sul 2-2 dal Tolosa. Monegaschi avanti di due gol nel primo tempo grazie a Diop e Abline ma rimontati incredibilmente dall'ex Verona Tengstedt su rigore e Oppong.
Beraldo apre, Akliouche chiude: PSG ok
Terza vittoria consecutiva per il PSG, che al Parco dei Principi supera 3-1 il Le Mans. Parigini in vantaggio al 19' con Beraldo, che a sorpresa si presenta dal dischetto e segna il suo primo gol stagionale. Al 54' arriva il pari di Mafouta, ma al 61' Kvaratskhelia, entrato da appena 2 minuti, riporta avanti i padroni di casa. Al 67' chiude la partita Akliouche. Al 93' l'altro subentrato Doué si fa parare il rigore del possibile 4-1. La squadra di Luis Enrique si porta a 11 punti a -3 dal Monaco. Negli altri incontri serali, il Lorient vince 1-0 in casa contro il Paris FC grazie alla rete di Bernardeau, mentre il Brest travolge 5-1 l'Angers in casa: a segno Ajorque, Tousart, Lala, Baldé e Mboup, per gli ospiti Peter.
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