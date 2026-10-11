Nizza in rimonta sullo Strasburgo, decide Clauss. Ora tocca a Rennes e Marsiglia
Continua la risalita del Nizza, che centra la seconda vittoria consecutiva superando 2-1 in rimonta lo Strasburgo. Essugo porta avanti gli ospiti al 41', ma nel recupero del primo tempo l'autogol di Diop rimette in corsa la squadra di Pantaloni, che completa la rimonta al minuto 81 con Clauss, esterno francese accostato anche alla Juventus un anno fa. Con questo successo il Nizza sale a 8 punti in classifica scavalcando proprio lo Strasburgo, che rimane a quota 7.
In campo il Rennes, stasera il Marsiglia
Non finisce qui la domenica di Ligue 1, perché alle 17:15 è iniziata la sfida tra Rennes e Auxerre: in caso di vittoria, i padroni di casa riaggancerebbero il Lille al secondo posto, a -1 dalla capolista Monaco. A chiudere la sesta giornata sarà il posticipo tra il Troyes e il deludente Olympique Marsiglia, autore di una sola vittoria (alla prima giornata) a fronte di ben 4 sconfitte consecutive (5 contando l'Europa League) che valgono fin qui il penultimo posto in classifica.
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