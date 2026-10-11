Nizza in rimonta sullo Strasburgo, decide Clauss. Ora tocca a Rennes e Marsiglia

In campo il Rennes, stasera il Marsiglia

Non finisce qui la domenica di Ligue 1, perché alle 17:15 è iniziata la sfida tra Rennes e Auxerre: in caso di vittoria, i padroni di casa riaggancerebbero il Lille al secondo posto, a -1 dalla capolista Monaco. A chiudere la sesta giornata sarà il posticipo tra il Troyes e il deludente Olympique Marsiglia, autore di una sola vittoria (alla prima giornata) a fronte di ben 4 sconfitte consecutive (5 contando l'Europa League) che valgono fin qui il penultimo posto in classifica.