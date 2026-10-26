Il Lione cade ancora senza Openda: 5ª vittoria di fila, Psg da solo in testa alla Ligue 1
PARIGI (Francia) - Dopo otto giornate, il Paris Saint Germain si prende la testa solitaria della Ligue 1. Dopo un avvio di campionato difficile, con appena due punti nelle prime tre giornate, la squadra di Luis Enrique completa la sua risalita battendo 2-0 il Lione e ritrovandosi da sola al comando della classifica. Al Parco dei Principi la sblocca Mayulu al 72', entrato sette minuti prima al posto di Ferran Torres, poi Godts chiude i conti all'84'.
La classifica
Seconda sconfitta in tre gare per l'Olympique Lione, ancora privo di Lois Openda, arrivato la scorsa estate in prestito dalla Juventus, e che ora si ritrova al quinto posto assieme al Paris FC, a -3 dallo stesso Paris Saint-Germain. In mezzo il Rennes, secondo, e la coppia Lille-Monaco a due lunghezze dalla vetta.
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