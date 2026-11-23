Quando una scelta può cambiarti il corso della carriera. Dalla Serie A alla seconda divisione francese fino alla risalita per insidiare il trono del Psg in Ligue 1. Nel calcio italiano è cresciuto molto sotto tanti punti di vista e con Dionisi in panchina ha saputo migliorarsi in zona gol, meno dal punto di vista dei cartellini. Mediano in grado di buttarsi in avanti per provare a segnare, come allo Stadium in quel 2-1 a favore del Sassuolo contro la Juve . Sua una delle due reti e non banale: uno scavetto con l'esultanza alla Cristiano Ronaldo . Insomma personalità e qualità, le stesse che ora mette in campo per far volare la sua squadra.

Dalla Serie A alla Francia

Un ritorno a casa per lui il ritorno in Francia. Una scelta non facile perché dopo la retrocessione del Sassuolo ha deciso di accettare le avances del Paris FC, nella seconda divisione francese. In tanti pensavano potesse dire ancora qualcosa nel massimo campionato ma il progetto tecnico, e non solo, lo ha convinto a fare le valigie e volare verso la capitale francese. Dalla piccola Sassuolo alla grande e caotica Parigi con un obiettivo in testa: riportare il club in Ligue 1. Alla firma è stato immortalato assieme al fratello, Julien, ai tempi anche lui al Paris FC, ai piedi della Tour Eiffel. Una storia incredibile che ora vuole continuare a scrivere, assieme ad altri due italiani come Coppola e Koleosho, per insidiare il Psg. Ormai avrete capito di chi stiamo parlando: è Maxime Lopez.