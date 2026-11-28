C'è Kylian, ma c'è anche Ethan Mbappé . Il 19enne fratello minore del fuoriclasse del Real Madrid e della Francia, ha rinnovato il contratto con il Lille fino al 2029. Esterno offensivo, sta disputando un'ottima stagione anche grazie alla fiducia di Davide Ancelotti che ne ha fatto uno dei punti di forza della sua squadra, modificandone anche il ruolo: da centrocampista ad ala.

L'annuncio del Lille

"Il prolungamento del contratto di Ethan è un passo naturale, di cui discutevamo già da tempo. È un'ulteriore conferma della solidità del nostro progetto. Nei due anni trascorsi con noi, Ethan ha compiuto notevoli progressi, affermandosi come un elemento chiave della nostra squadra e del nostro reparto offensivo. So che il suo potenziale è ancora immenso e che continuerà a crescere all'interno della nostra 'famiglia'", ha dichiarato il presidente del Lille, Olivier Letang. "Sono felicissimo di proseguire questo percorso con il Lille. Spero che potremo continuare a vivere grandi momenti, come quello appena trascorso contro il Bayern Monaco - dice Ethan Mbappé riferendosi alla vittoria per 2-1 in Champions -. Sono immensamente grato al Lille: mi hanno sempre sostenuto e non mi hanno mai voltato le spalle, nemmeno quando ho dovuto affrontare degli infortuni".