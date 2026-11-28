Mayulu e Dembélé trascinano il Psg, cade il Lille di Ancelotti: i risultati del sabato di Ligue 1
Mayulu nel primo tempo, Dembélé nella ripresa. Il Psg batte 2-0 il Lorient al Parco dei Principi e vince la nona partita consecutiva in campionato. Reduce dal pareggio in Champions contro la Roma, la squadra di Luis Enrique ritrova subito il successo e scappa in testa alla classifica a +6 sui rivali cittadini del Paris FC, sconfitti ieri dal Brest.
Il Lille perde a sorpresa
Nelle altre partite della serata di Ligue 1, lo Strasburgo passa 3-1 sul fanalino di coda Le Havre e si allontana dalla zona retrocessione. Il Lille di Davide Ancelotti perde a sorpresa 2-1 in casa del Le Mans, mentre il Nizza si impone 4-1 sul Troyes. Nel pomeriggio invece goleada del Lens, che rifila un 5-2 all'Angers. Domani Auxerre-Marsiglia, Tolosa-Rennes e Lione-Monaco a chiudere la 12a giornata di Ligue 1.
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