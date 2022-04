L'Equipe: "Milik vuole proseguire la sua carriera al Marsiglia"

Secondo quanto riportato da l'Equipe, Arkadiusz Milik vorrebbe proseguire la sua carriera all'Olympique Marsiglia, questo nonostante il fatto che il suo rapporto con Jorge Sampaoli - l'allenatore dei francesi - pare che sia tutt'altro che idilliaco. L'ex Napoli, nel club della Provenza, sarebbe felice e vorrebbe continuare a giocare li anche dopo la scadenza del suo contratto (2023). Ma ci sarebbero diversi fattori da tenere in considerazione, non solo il rapporto con il tecnico: visto proprio il fatto che l'accordo attuale scade tra un anno, se arrivasse un'offerta importante durante il prossimo mercato estivo, i francesi potrebbero anche decidere di cederlo.