Marsiglia, Tudor e Camoranesi nella Juve di Francia

TORINO - C’è il J College, dove si sta diplomando in questi giorni il giovane centrocampista Fabio Miretti, ma c’è anche un’altra scuola Juventus: quella frequentata e poi esportata lontano da Torino da molti ex bianconeri in questi anni. Il caso più affascinante del momento è quello del Marsiglia del giovane e intraprendente presidente Pablo Longoria. «Mi ispiro ad Andrea Agnelli e porto all’Olympique Marsiglia la cultura del lavoro juventina», aveva detto in primavera, durante l’intervista a Tuttosport, il massimo dirigente del club francese in passato osservatore alla Juventus, al Sassuolo e all’Atalanta.

Longoria, dopo un ottimo secondo posto alle spalle del Paris Saint Germain di Messi, Mbappè e Neymar con tanto di qualificazione diretta in Champions League, è passato dalle parole ai fatti. Nelle scorse settimane l’ex scout juventino, in passato decisivo per l’affare Bentancur-Tevez con il Boca Juniors, ha juventinizzato l’OM. Al Velodrome è andata in scena una vera e propria rivoluzione a tinte bianconere. Tanto che sono in molti ad aver ribattezzato il Marsiglia “la Juventus di Francia” (...)