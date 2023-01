Marsiglia, Bailly inguaia Tudor: squalificato per sette partite per un fallo assurdo

Stangata della Disciplinare francese nei confronti di Eric Bailly: sette turni di squalifica per il difensore del Marsiglia, espulso nei sedicesimi di Coppa di Francia a inizio anno. L'ex United si era visto mostrare il rosso per un'entrata killer sul centrocampista dell'Hyeres, N'Diaye, colpito al petto col piede e finito in ospedale. Bailly ha già scontato due delle sette gare, ora salterà la sfida di domani in Coppa di Francia col Rennes e poi le successive sfide di Ligue 1 con Monaco, Nantes e Nizza. L'ultima gara la sconterà l'8 febbraio sempre in coppa (in caso di qualificazione) o il 12 febbraio in campionato col Clermont.