Benatia, l'ex Juve non lascia ma raddoppia: nuovo ruolo al Marsiglia

Nuovo ruolo per Medhi Benatia all'Olympique Marsiglia. L'ex difensore della Juve, oggi dirigente, è diventato ufficialmente il direttore sportivo dell'OM. Dopo aver giocato ad inizio carriera con i biancazzurri ed esserci tornato poi da consulete sportivo poco più di un anno fa, ora un nuovo ruolo di grande rilevanza. Sarà proprio Benatia ad occuparsi dell'intera politica sportiva, dal settore giovanile fino alla prima squadra. Proprio lui, nelle scorse settimane, aveva anche parlato della possibilità di vedere Paul Pogba in maglia OM, con dichiarazioni decise.