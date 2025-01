Rabiot ancora decisivo: colpo Marsiglia, De Zerbi spaventa il Psg

Vittoria per 2-1 del Brest in casa contro il Lione nella diciassettesima giornata della Ligue 1. A decidere la sfida le reti di Camara e Ajorque. Non basta agli ospiti il guizzo dell'ex Fiorentina e Roma, Veretout. Con questo successo il Brest sale a 22 punti in classifica, mentre il Lione resta fermo a quota 28. Poker in trasferta del Nizza, che supera il Reims a domicilio per 4-2. Ospiti in vantaggio al 28' con Guessand, pari di Ito al 34', Laborde al 44' sigla il 2-1 per il Nizza; nella ripresa a segno ancora Laborde (68'), poi Diakohn (71') e infine Abdi all'86' per il definitivo 4-2. Con questo successo il Nizza balza al quarto posto in classifica a quota 30 mentre il Reims resta a 20.