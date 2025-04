Rabiot, Veronique non ci sta: "Scandaloso! Non sono neanche sanzioni"

PARIGI (Francia) - "Scandalose" e "insufficienti". Così Veronique Rabiot, mamma di Adrian, ha commentato le sanzioni inflitte al Psg per striscioni e cori offensivi nei confronti suoi e del figlio in occasione della sfida del Velodrome contro il Marsiglia del 16 marzo scorso. Per il club parigino è arrivata infatti una multa di 20 mila euro e la chiusura parziale per un turno della tribuna Auteuil, che fra l'altro sarà applicata solo il 19 aprile per la gara interna con il Le Havre e non già sabato prossimo per la sfida con l'Angers che potrebbe dare l'aritmetica certezza del titolo. "Le sanzioni sono immediate per tutti i club tranne il Psg, gli hanno lasciato il weekend libero per festeggiare - il commento di Veronique Rabiot - E queste non sono nemmeno sanzioni: altri club sono puniti molto più severamente".