De Zerbi al veleno, Marsiglia in ritiro...a Roma! “Sapranno chi è in malafede”

Il Marsiglia ha bisogno di accelerare e tapparsi le orecchie per blindare il posto in Champions League . Al momento l'OM è al secondo posto, ma conserva un solo punto di vantaggio sul Nizza quarto. Non sono ammesse distrazioni. "Concentrazione" è la parola d'ordine di Roberto De Zerb i, che ha optato per una scleta inusuale per questo finale di stagione. L'allenatore ha portato la sua squadra in ritiro a Roma, dopo qualche settimana burrascosa con lo spogliatoio , in vista della sfida contro il Brest e probabilmente farà così dino al termine del campionato. Il tecnico in conferenza ha spiegato il motivo.

De Zerbi, il Marsiglia e il ritiro a Roma

"Ognuno è libero di fare quello che vuole, io però faccio le cose che penso siano meglio per la mia squadra e oggi la mia squadra è l'OM" - così Roberto De Zerbi ha difeso la scelta di portare il Marsiglia in ritiro a Roma per cercare di conquistare il posto Champions. "Il presidente Longoria ha parlato del desiderio di allontanarsi da un ambiente rumoroso come quello di Marsiglia? È l'OM, sapevo cosa avrei trovato qui ed è per questo che ho fatto questa scelta. I tifosi poi sanno distinguere chi dà tutto da chi fa le cose in malafede - ha spiegato il tecnico bresciano in conferenza - A Roma abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto lo stesso tipo di lavoro che facciamo qui ma stando un po' più spesso insieme. Non siamo partiti per allontanarci da Marsiglia, ma penso che in questo periodo della stagione, data l'importanza di ciò che c'è in gioco, era importante farlo. Voglio che torniamo a essere la squadra che eravamo a dicembre-gennaio e a volte devi fare cose diverse dalla routine". Per De Zerbi l'aria di casa conta relativamente: "Se la squadra sta bene io sono felice, che mi trovi in Francia, in Italia o a Brighton. Quando le cose non vanno bene ci sto male, dipendo da quello che succede in campo". Infine un pensiero su Papa Francesco: "Non sono praticante, ma ho sempre avuto simpatia per l'uomo. Era una persona fantastica, che a volte andava contro la sua stessa Chiesa. Sono orgoglioso di aver deposto una corona di fiori assieme alla delegazione del Marsiglia".