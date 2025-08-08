Weah, sogni di Marsiglia: "Nessuna altra scelta, voglio vincere qui. Rabiot, De Zerbi e la Juve..."

"Arrivo a Marsiglia con un solo obiettivo, che è quello di vincere qualcosa. Ora questa è la mia casa, sono molto orgoglioso di essere qui. Conosco la storia del club, i tifosi e lo stadio. Per me è un sogno essere qui". Queste le parole di Timothy Weah , approdato in prestito alla corte di Roberto De Zerbi (a fronte di un corrispettivo di 1 milione di euro con 14.4 milioni pattuiti in caso di cessione definitiva) dopo due stagioni alla Juventus chiuse con un bilancio complessivo di 78 presenze, 7 gol e 7 assist. L'ex bianconero torna dunque in Ligue 1 dopo le esperienze con Psg (in prima squadra dal 2017 al 2019) e Lilla (dal 2019 al 2023), vestendo inoltre la maglia che il padre George ha indossato nel 2001."Ho parlato con mio padre della città - ha dichiarato in conferenza stampa - della passione di tutti i tifosi e del club. Dopo questa conversazione, ero più che sicuro che di venire qui: non c'era altra scelta per me. Perché ho scelto l'OM? C'erano altri club, ma non appena mi hanno chiamato ho pensato solo a questo. Per me è perfetto, c'è molta competizione. Conosco lo stadio e i tifosi. Il mio ruolo preferito? Quando arrivo in un nuovo club, non ho mai una posizione preferita. L'allenatore mi vede come un jolly".

Weah: "Alla Juve sono cresciuto"

"Il mio unico desiderio è vincere. L'eredità di mio padre? Per me è un sogno giocare nell'OM dove ha giocato anche mio padre. Anche per lui giocare qui era un sogno. Spero di fare una grande stagione. Angel Gomes è il mio migliore amico nel calcio, questo sicuramente ha influito. Ho passato dei bei momenti a Lille con lui. Il mio agente mi ha chiamato per dirmi dell'interesse dell'OM. Mio padre mi ha parlato del club e della passione che c'è qui. Sono fortunato ad essere qui. Nella carriera di un calciatore in pochi hanno la fortuna di giocare per un grande club. Nella mia testa ero già qui, mi sono detto 'vai, vai'. L'Italia? È stato incredibile, ho avuto la fortuna di giocare per un grande club come la Juventus. Sono cresciuto lì, ho acquisito esperienza. Sono contento di essere qui, di giocare con i miei compagni di squadra. Voglio spingermi un po' oltre".

Weah: "Voglio giocare il mio secondo Mondiale"

"Le conversazioni con mio padre sono private. Sono competitvo. Murillo è un ottimo giocatore, così come Greenwood. Sono qui per dimostrare che posso giocare in tutte le posizioni e dare il mio contributo alla squadra. Negli ultimi giorni non mi sono allenato con la squadra, sapevo che sarebbe successo. Sono forte mentalmente, sono un professionista. Non giocherò nella prossima amichevole. Ho bisogno di un po' di tempo per lavorare con i miei compagni. Poi sarò pronto al 100%. Sarò alla partita per vedere come gioca la squadra. Non vedo l'ora di andare lì. I miei obiettivi sono ambiziosi. Il Mondiale si avvicina e si terrà nel mio Paese. Bisogna lavorare sodo per essere in forma. Spero di giocare il mio secondo Mondiale. Ci ho giocato durante il Covid. Non c'erano tifosi. Loro però sono molto legati alla squadra. Li ringrazio per l'accoglienza. Ora pensiamo alla partita. Posso lavorare su tutto. Voglio migliorare il mio gioco, i passaggi, davanti alla porta".