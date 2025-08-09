Rabiot, stoccata al Psg: "Facile con quei budget, mi piace sfidare chi..."

Colmare il gap con il Psg del Triplete, provando anche ad insidiarlo perché d'altronde "Tutto è possibile": questo uno degli obiettivi che Adrien Rabiot si pone per la prossima stagione. Il centrocampista del Marsiglia , ex Juve ed ex proprio dei parigini, ha rilasciato un'intervista a La Provence, toccando diversi argomenti. Dall'arrivo all'OM (dove nei giorni scorsi è stato raggiunto da un altro ormai ex bianconero, Timothy Weah ) all'accoglienza dei suoi attuali sostenitori nonostante il suo passato all'ombra della Torre Eiffel, passando a ciò che desidera per l'annata che sta per cominciare.

Rabiot, accoglienza Marsiglia e stoccata al Psg

Così il centrocampista, partendo dall'arrivo al Marsiglia da ex Psg: "Prima di arrivare, c'era un po' di apprensione... Conoscendo la rivalità degli anni precedenti, mi sono posto alcune domande". Ma la paura è svanita presto: "Il mio desiderio di venire e di fare bene ha preso il sopravvento. Ho capito molto rapidamente che tutti erano contenti del mio arrivo". E ancora: "Quando sono arrivato, era una sfida molto bella, c'erano molte cose da ricostruire. Non era scontato qualificarsi in Champions League".

Rabiot a questo punto interviene sulla differenza di mezzi dell'Olympique Marsiglia, guidato da Roberto De Zerbi, rispetto ai top club europei, con un riferimento velato (ma nemmeno troppo) al Psg: "Facile costruire con budget milionari, ma non è il caso di Marsiglia, dove le persone lavorano molto bene con i mezzi che hanno. Fare qualcosa di grande con i mezzi del club e poter competere con avversari che hanno un budget due o tre volte superiore al nostro è una sfida che mi piace".

OM in lotta per la Ligue 1? "Tutto è possibile!"

A proposito di differenze economiche tra Marsiglia e Psg, Rabiot risponde in maniera diretta spiegando anche qual è l'obiettivo, in tal senso, per la prossima stagione: "C'è ovviamente un divario tra il budget colossale del Psg e quello dell'OM, ma nel calcio non è tutto. L'obiettivo è ridurre il divario tra loro e noi. Non farò grandi discorsi e non racconterò bugie. Hanno fatto una stagione fantastica, non c'è niente da dire al riguardo".

Gli obiettivi in vista dell'annata che sta per nascere sono molto chiari nella sua testa: "Fare una grande stagione, qualificarsi nuovamente per la Champions League. L'OM deve esserci ogni anno". Nonostante la differenza, ammessa dallo stesso centrocampista, guai però a tirarsi indietro, anche in Ligue 1: "Penso che tutto sia possibile con la volontà, la determinazione e la passione. Dobbiamo lavorare e avere la volontà di raggiungerli. E poi vedremo dove ci porterà. Possiamo fare grandi cose".