"Siete senza palle", De Zerbi degenera e Rabiot litiga: Marsiglia è una polveriera!

Il campionato è appena iniziato, eppure il clima in casa Marsiglia è già infuocato . D'altronde la Ligue 1 per la squadra di Roberto De Zerbi non è cominciata nel migliore dei modi: aspettative altissime sull'OM, ma alla prima giornata è subito arrivato una sconfitta sorprendente. Ko contro il Rennes arrivato nel finale di gara e, per di più, dopo aver giocato per un'ora in superiorità numerica: insomma, le condizioni ideali per dare subito il via ad una vera e propria tempesta. Tra i protagonisti Rabiot e... De Zerbi.

Marsiglia ko, clima infuocato nello spogliatoio

Come rivelato da RMC venerdì sera, dopo la sconfitta, l'atmosfera negli spogliatoi del Marsiglia era parecchio tesa, con i leader hanno alzato la voce, e con un acceso diverbio tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. Gli attriti nello spogliatoio sarebbero nati da un mix di fattori: la tensione del ko, i leader dello spogliatoio che preferiscono non tacere e dire liberamente ciò che pensano, e alcuni atteggiamenti di certi giocatori che non sono piaciuti troppo.

Oltre alla sfuriata di De Zerbi, che davanti al direttore Mehdi Benatia ha ricordato al suo gruppo che i valori dell'umiltà e della dedizione non sono negoziabili con lui e quando si gioca per l'OM, quasi tutti i leader hanno alzato la voce. Ad esempio Geronimo Rulli, Léo Balerdi e Pierre-Emile Hojbjerg avrebbero gridato forte nello spogliatoio. Il tecnico avrebbe poi lasciato che i giocatori la risolvessero tra di loro, ed è a quel punto che si è accesa la fiamma. Rowe si è ritrovato sotto accusa, ribattendo in inglese che non accettava di essere tacciato di non essersi impegnato quanto necessario.

Lite Rowe-Rabiot e l'accusa di De Zerbi

Rowe e Rabiot avrebbero avuto un durissimo scontro verbale, senza però che si trascendesse nel litigio fisico. Un episodio, questo, che potrebbe avere anche delle conseguenze sul futuro nel club dell'ala inglese, che da tempo viene considerato uno dei cedibili entro la fine del mercato estivo. Ma le cose non sarebbero terminate lì: come riportato dal Daily Mail, infatti, una volta esaurite le discussioni tra i calciatori la parola sarebbe tornata a De Zerbi, che avrebbe pronunciato delle frasi molto forti.

"Gli altri ci hanno battuto in campo, e noi veniamo qui e litighiamo tra di noi. Sapete cosa significa? Che abbiamo le palle piccole. A Marsiglia, dobbiamo averle grandi": queste le parole che avrebbe pronunciato ai suoi giocatori il tecnico dell'OM, che non è nuovo a sfoghi importanti. Un altro? Ad esempio quello della passata stagione con Ismael Koné, con tanto di rissa sfiorata.