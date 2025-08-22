Rabiot-Marsiglia, la furia di mamma Veronique: "Longoria e Benatia bugiardi, le cose stanno così"

Negli ultimi giorni a Marsiglia è scoppiato il caos. Dopo l'esordio in Ligue 1 contro il Rennes, all'interno degli spogliatoi, è successo di tutto. Una rissa tra compagni di squadra, non una banale discussione ma, come raccontato anche da Benatia (ds del club) , un vero e proprio scontro fisico con scambio di pugni, culminato addirittura con il malore del giovane Darryl Bakola . Una scena impensabile e che ha visto come protagonisti Rowe e Rabiot . I due giocatori sono stati messi fuori rosa e sul mercato : il primo è in direzione Bologna (questa mattina è all'Isokinetic per le visite mediche), l'ex Juve invece è ancora alla ricerca di una soluzione che possa convincerlo pienamente. Dell'episodio, però, ha voluto parlare anche la madre, nonché agente, del centrocampista francese, Veronique . "Non possono cacciarlo dalla squadra a causa di una discussione negli spogliatoi" ha sottolineato.

Rabiot, la rissa e "tutto si riduce ai soldi"

Veronique, madre di Rabiot, nel corso della sua intervista c'è andata giù pesante: "Nel calcio tutti mentono e tutti lo sanno. Tutto si riduce ai soldi. Quando non sai di cosa si tratta è perché ci sono di mezzo i soldi. Come possiamo immaginare che ci sia stato un alterco incredibilmente violento e che nessuno sia intervenuto? Cosa significa incredibilmente violento? Nessuno è rimasto ferito, nessuno è andato in ospedale. Non c'era un naso rotto, nessun labbro spaccato, nessun punto di sutura. Quindi non lo capisco e non ci credo. Non nego la discussione, e nemmeno Adrien". E continua: "Mi dispiace per Adrien, considerando tutto quello che ha fatto per venire a Marsiglia e tutti i problemi che ha dovuto affrontare l'anno scorso. Ha detto che voleva rimanere per giocare in Champions League. Prendere una decisione del genere mette improvvisamente la squadra nei guai e la destabilizza".

L'attacco a Benatia e Longoria

La madre dell'ex centrocampista della Juve ha proseguito attaccando anche Longoria e Benatia, rispettivamente presidente e ds del Marsiglia: "Onestamente, penso che il presidente Pablo Longoria e il direttore sportivo Mehdi Benatia indossino un abito troppo grande per loro. Penso che non siano all'altezza del compito. Non hanno il profilo necessario per la posizione e sono consumati dall'orgoglio e dall'ego eccessivo, incapaci di controllare le loro emozioni. Il signor De Zerbi parla di tradimento... ma è Adrien a essere stato tradito. Non è arrabbiato o triste, è solo profondamente deluso. Adrien si è scusato? Ma con chi? Con Rowe? Con tutto il club? Ma perché? Pensi che queste persone facciano sul serio quando parlano di rispetto per la società? L'anno scorso, abbiamo sentito il presidente gridare 'corruzione' davanti alle telecamere, e il signor Benatia è stato sospeso. Chi non rispetta il club? L'alterco è secondario e insignificante. Tutti sanno che i giocatori possono litigare nello spogliatoio. Non credo sia stata una coincidenza che questo sia uscito dallo spogliatoio. Il signor Benatia si rifiuta di parlare con me. Ogni giorno fanno sembrare l'argomento più aggressivo, ma mentono".