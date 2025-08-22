"Vengo dalla strada, mai visto niente del genere": De Zerbi shock in conferenza. Che botta a Rabiot!

De Zerbi punta il dito soprattutto contro lo staff del campione francese, già protagonista di forti scontri quando Adrien era alla Juventus: " Leggo cose dette dall'entourage di Rabiot che sono false . Il ds aveva un ottimo rapporto con Rabiot, con sua madre. Quindi mi arrabbio quando sento la madre di Rabiot attaccarlo. La mamma si dimentica quando ho fatto capitano suo figlio e quando, sempre a Parigi, mi sono messo tra i tifosi del Psg che gli lanciavano di tutto e suo figlio che li guardava, per difenderlo".

"Ho avuto più attenzione per Rabiot che per mio figlio"

"In un anno - spiega - ho avuto più attenzioni e più abbracci per suo figlio che per il mio. La decisione era temporanea, perché noi vogliamo bene a Rabiot, ma sappiamo comandare per il bene dell'OM. Poi è degenerato a causa loro, non dell'OM. Sarebbe stato normale vederlo pentirsi, rimpiangere i gesti. Le cose sarebbero tornate alla normalità. È stata gestita male dall'entourage".

"È dispiaciuto, ma pensa che..."

La madre del calciatore francese spesso è stata criticata ed indicata come la causa dei dissidi con le società dove il francese ha giocato. "Noi abbiamo fatto le cose in modo giusto - spiega De Zerbi -. Lui è dispiaciuto. Pensa che la decisione sia troppo grave. Ma gli ho detto che se fosse stato mio figlio, avrei fatto lo stesso. Giocheremo senza Rabiot e cercheremo di completare la squadra per non rimpiangere questa assenza. È un giocatore di alto livello. Ma penso che il Psg è diventato quello che è quando ha prestato attenzione a questo genere di cose".