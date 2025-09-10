Pavard snobba l'Inter: "Volevo solo il Marsiglia, siamo un gruppo di qualità"

"Sono molto orgoglioso di unirmi a un club prestigioso come l’Olympique Marsiglia. Non vedo l’ora di debuttare al Velodrome venerdì e sentire tutto questo entusiasmo. Spero di vivere grandi emozioni con l’OM". Appena sbarcato a Marsiglia, Benjamin Pavard ha parlato così ai giornalisti che hanno intercettato le sue prime sensazioni da nuovo giocatore della squadra di De Zerbi . Il difensore francese si prepara alla nuova esperienza con la maglia dell' Olympique Marsiglia , dove si è trasferito nell'ultimo giorno di mercato.

L'entusiasmo di Pavard

Pavard si è fatto strada tra cori, foto e autografi, con i tifosi del Marsiglia che lo hanno accolto con grande euforia: "Avevo solo l'Olympique Marsiglia in testa, abbiamo avuto un’ottima conversazione con Medhi, che sta facendo un lavoro eccellente. Qui abbiamo un gruppo di qualità e spero che potremo fare grandi cose tutti insieme", ha dichiarato Pavard secondo quanto riporta BFM Marseille Provence. Il francese ha parlato del ruolo importante di Mehdi Benatia, ex giocatore tra le altre di Juventus e Roma, oggi direttore sportivo dell'OM. Il difensore saluta così l'Inter dopo due anni: i nerazzurri lo hanno ceduto in prestito oneroso da 2.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Pavard debutterà venerdì 12 settembre al Velodrome in Ligue 1 contro il Lorient.