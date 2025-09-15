Caso Rabiot, Longoria non cambia idea: "Deplorevole. Mai visto giocatori stravolti"

"Quando acquisisci esperienza in questo club, capisci che devi distaccarti dalle situazioni immediate e avere una visione più globale". Così Pablo Longoria , presidente dell' Olympique Marsiglia , ha parlato delle ultime settimane complesse del suo club, con la lite tra Rabiot e Rowe che ha portato alla cessione di entrambi : "È bene chiudere questa vicenda e guardare avanti. Non ho rimpianti perché siamo stati molto chiari. La situazione in sé è deplorevole, perché nessuno vuole arrivare a questo punto di non ritorno, soprattutto quando si tratta di giocatori importanti dal punto di vista sportivo e per il gruppo. Ma per quanto riguarda le conseguenze e le decisioni prese, quando si agisce seguendo le proprie convinzioni, non ci sono rimpianti. I giocatori devono fare i giocatori, l'allenatore deve fare l'allenatore, il fisioterapista deve fare il fisioterapista... Quando c'è una confusione di responsabilità, è segno che il club non è ben organizzato", ha aggiunto.

Il bene collettivo prima di tutto

Longoria ha ammesso quanto sia stato complicato il periodo che ha vissuto l'OM: "È stato difficile separarsi dal miglior giocatore della squadra, che ci ha dato tanto la scorsa stagione… ma non cambio idea su Adrien: il calcio non è uno sport individuale, ma collettivo, bisogna prendere decisioni per il bene collettivo", ha dichiarato a La Provence. Poi un retroscena sulla rissa: "Non ero presente, ma mai avevo visto dei giocatori uscire dallo spogliatoio con il volto completamente stravolto. Nella vita non bisogna mai rimpiangere quando si prendono decisioni forti e convinte".

"Marsiglia vittima della situazione"

Su Rabiot, grande protagonista dell'OM nella passata stagione, il presidente ha raccontato che non è stato facile prendere la decisione: "Il club è completamente vittima della situazione. Quale squadra sostituirebbe il suo miglior giocatore alla fine del mercato per 10 milioni? Non avrebbe senso. L’idea iniziale era di trattenerlo, ma quando accade un episodio del genere...". Anche dopo la cessione del francese al Milan, Longoria rassicura che la rosa del Marsiglia è "la più competitiva possibile per affrontare la Champions. Non sono solo partite in più, è anche un consumo mentale enorme. La competitività tra i giocatori ci farà crescere". La squadra allenata da De Zerbi debutterà in Champions martedì 16 settembre contro il Real Madrid al Bernabeu.