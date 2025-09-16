Rabiot, Benatia spiega: "Degenerato tutto quando si è intromessa la famiglia"

"Sono molto legato ad Adrien, lo stimo tanto. L'ho sempre detto, prima, durante e dopo l'episodio. Ma purtroppo c'è stato questo evento che, secondo me, è andato troppo oltre". Dopo il presidente Pablo Longoria, anche Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, è tornato sulla vicenda che ha coinvolto Adrien Rabiot, protagonista di una rissa con Jonathan Rowe che ha spinto il club a mettere entrambi i giocatori sul mercato. "È un peccato, perché è una persona fantastica e un grande professionista. Avremmo voluto che la questione fosse risolta in modo diverso. Dal punto di vista umano, sono solo triste di non vederlo più quando arrivo qui... Ecco, gli auguro solo il meglio", ha aggiunto.