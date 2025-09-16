Rabiot, Benatia spiega: "Degenerato tutto quando si è intromessa la famiglia"

"Sono molto legato ad Adrien, lo stimo tanto. L'ho sempre detto, prima, durante e dopo l'episodio. Ma purtroppo c'è stato questo evento che, secondo me, è andato troppo oltre". Dopo il presidente Pablo Longoria, anche Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, è tornato sulla vicenda che ha coinvolto Adrien Rabiot, protagonista di una rissa con Jonathan Rowe che ha spinto il club a mettere entrambi i giocatori sul mercato. "È un peccato, perché è una persona fantastica e un grande professionista. Avremmo voluto che la questione fosse risolta in modo diverso. Dal punto di vista umano, sono solo triste di non vederlo più quando arrivo qui... Ecco, gli auguro solo il meglio", ha aggiunto.
I retroscena su Rabiot
Nell'intervista a Le Monde, Benatia ha fatto riferimento anche allo sfogo della madre di Rabiot, Veronique, che tutto lasciava presagire tranne che a un riavvicinamento tra le parti: "La situazione è degenerata quando si è intromessa la sua famiglia. Avevo solo un desiderio in mente: chiudere la questione, per non trascinare il caso per tutto l'anno. O Adrien decideva di fare ciò che era necessario per poter essere reintegrato, oppure gli avremmo facilitato le cose affinché potesse andare altrove. Ho parlato con lui qualche giorno prima che partisse per la selezione, per una buona ora. Ho capito che era affezionato all'OM, ma che allo stesso tempo riteneva di aver fatto il massimo per ricomporre i pezzi... Quindi era meglio considerare la sua partenza".
Benatia su Rabiot al Milan
A proposito della cessione al Milan, il ds dell'OM ha svelato degli accordi che prevedeva il contratto di Rabiot: "C'era una sorta di gentlemen agreement nel suo contratto. Fino alla fine di luglio poteva partire per una cifra minima, perché era arrivato all'OM a titolo gratuito e aveva accettato uno stipendio davvero basso rispetto al suo talento. Alla fine, il trasferimento è avvenuto dopo questo periodo ed è stato più costoso, ma comunque ragionevole. È anche un modo per dimostrare la nostra gratitudine".
"Marsiglia, c'è fiducia"
Chiusura sul presente della squadra di De Zerbi, che stasera debutta in Champions contro il Real Madrid al Bernabeu: "Mi sento fiducioso e sereno. Abbiamo avuto un agosto emotivamente complicato fra partenze, arrivi, due sconfitte e l'addio di Rabiot. Abbiamo fatto quello che volevamo con gioventù, qualità ed esperienza all'interno dei nostri parametri finanziari. Siamo felici, l'entusiasmo è tornato e l'atmosfera all'interno del gruppo è cambiata".
