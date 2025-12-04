Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Zerbi giura amore al Marsiglia: "Resterò a lungo, voglio entrare nella storia"

Il tecnico dell'Olympique ha parlato del proprio futuro professionale: "Essere qui è un privilegio, la squadra quest'anno può riuscire in tutto"
3 min
De Zerbi giura amore al Marsiglia: "Resterò a lungo, voglio entrare nella storia"© Getty Images
Marsiglia

Marsiglia

Tutte le notizie sulla squadra

MARSIGLIA (Francia) - Il rammarico per il primato sfumato c'è ancora ma Roberto De Zerbi si aspetta una reazione. Il Marsiglia torna in campo domani contro il Lille, dopo il 2-2 col Tolosa che è costato la chance di portarsi in vetta alla Ligue 1. "Abbiamo preso un brutto gol ma non è una rimessa laterale da 40 metri al 92' che cambierà tutto - osserva il tecnico italiano -. Abbiamo perso due punti e la testa della classifica a causa di quella rimessa. Ma riflettevo: quante rimesse laterali ci sono in un weekend di calcio? Migliaia, milioni, e forse c'è un gol ogni miliardo, la probabilità è bassissima. Non abbiamo avuto fortuna anche se ci sono mancate organizzazione e comunicazione. Senza quella rimessa laterale, però, avremmo detto cose positive: l'OM primo in campionato, sei punti in Champions League e la possibilità di qualificarci al turno successivo... Dobbiamo capire perché prendiamo questi gol alla fine, e così spesso, ma bisogna anche guardare le cose in modo equilibrato e obiettivo".

L'equilibrio in Ligue 1

Del resto è una Ligue 1 "molto omogenea, molto equilibrata: nessuno scappa davanti, nessuno è spacciato dietro. Il Metz, per esempio, si è rilanciato battendo il Lens e il Nizza, mentre l'Angers è la squadra che gioca meglio al momento. Anche il Tolosa, a tratti, ha idee chiare. Questo dimostra che la Ligue 1 è dura tecnicamente, fisicamente, gli stadi sono pieni. Mi rattrista che sia così poco visibile fuori dalla Francia".

Obiettivi a lungo termine

Pronto a usare tutte le risorse a disposizione ("abbiamo davanti 11 partite in 35 giorni, devo coinvolgere tutti, voglio arrivare a maggio a lottare per tutto, perché non dobbiamo avere l'ambizione di riuscirci?"), De Zerbi parla anche di futuro. "Io mi vedo sempre a lungo termine qui, mi piacerebbe superare le tre stagioni, essere uno degli allenatori con più presenze nella storia del club. Sto bene, anche nelle critiche, anche nel caos. Se tutti sono contenti, a partire dalla società, mi piacerebbe restare qui. È un privilegio lavorare al Marsiglia: ci sono molte aspettative, molta pressione. Ma la squadra può riuscire in tutto questa stagione".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Marsiglia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS