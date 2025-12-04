De Zerbi giura amore al Marsiglia: "Resterò a lungo, voglio entrare nella storia"

MARSIGLIA (Francia) - Il rammarico per il primato sfumato c'è ancora ma Roberto De Zerbi si aspetta una reazione . Il Marsiglia torna in campo domani contro il Lille, dopo il 2-2 col Tolosa che è costato la chance di portarsi in vetta alla Ligue 1. "Abbiamo preso un brutto gol ma non è una rimessa laterale da 40 metri al 92' che cambierà tutto - osserva il tecnico italiano -. Abbiamo perso due punti e la testa della classifica a causa di quella rimessa. Ma riflettevo: quante rimesse laterali ci sono in un weekend di calcio? Migliaia, milioni, e forse c'è un gol ogni miliardo, la probabilità è bassissima. Non abbiamo avuto fortuna anche se ci sono mancate organizzazione e comunicazione. Senza quella rimessa laterale, però, avremmo detto cose positive : l'OM primo in campionato, sei punti in Champions League e la possibilità di qualificarci al turno successivo... Dobbiamo capire perché prendiamo questi gol alla fine, e così spesso, ma bisogna anche guardare le cose in modo equilibrato e obiettivo".

L'equilibrio in Ligue 1

Del resto è una Ligue 1 "molto omogenea, molto equilibrata: nessuno scappa davanti, nessuno è spacciato dietro. Il Metz, per esempio, si è rilanciato battendo il Lens e il Nizza, mentre l'Angers è la squadra che gioca meglio al momento. Anche il Tolosa, a tratti, ha idee chiare. Questo dimostra che la Ligue 1 è dura tecnicamente, fisicamente, gli stadi sono pieni. Mi rattrista che sia così poco visibile fuori dalla Francia".

Obiettivi a lungo termine

Pronto a usare tutte le risorse a disposizione ("abbiamo davanti 11 partite in 35 giorni, devo coinvolgere tutti, voglio arrivare a maggio a lottare per tutto, perché non dobbiamo avere l'ambizione di riuscirci?"), De Zerbi parla anche di futuro. "Io mi vedo sempre a lungo termine qui, mi piacerebbe superare le tre stagioni, essere uno degli allenatori con più presenze nella storia del club. Sto bene, anche nelle critiche, anche nel caos. Se tutti sono contenti, a partire dalla società, mi piacerebbe restare qui. È un privilegio lavorare al Marsiglia: ci sono molte aspettative, molta pressione. Ma la squadra può riuscire in tutto questa stagione".