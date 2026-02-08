Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"A pezzi, sfiduciato. Era difficile alzarmi e...": Weah, amarezza Juve e la chiamata a notte fonda

I retroscena dello statunitense sul suo trasferimento dai bianconeri al Marsiglia. E su Greenwood: "Uno da Pallone d'Oro"
2 min
"A pezzi, sfiduciato. Era difficile alzarmi e...": Weah, amarezza Juve e la chiamata a notte fonda© Getty Images
Marsiglia

Marsiglia

Tutte le notizie sulla squadra

Timothy Weah ha concesso un’intervista a ‘Telefoot’ e ha parlato anche del suo trasferimento dalla Juventus al Marsiglia. Il giocatore statunitense, arrivato a Torino nell’estate del 2023, ha lasciato i bianconeri dopo due anni, trasferendosi nel club francese, dopo aver collezionato 78 partite e 7 reti in tutte le competizioni con la maglia della Vecchia Signora. “Quando sono arrivato qui, il Marsiglia ha preso un giocatore un po’ a pezzi e senza fiducia. Facevo fatica ad alzarmi la mattina per andarmi ad allenare, le cose non andavano bene. Al Marsiglia mi hanno dato una possibilità, De Zerbi è un allenatore che credeva davvero in me. Mi ha chiamato alle 4 del mattino su FaceTime, in pigiama, fumava e mi ha detto: ‘Devi venire qui, vedrai, questa è casa tua’. Quando sono arrivato all’aeroporto, sono stato accolto come se fossi a casa” ha raccontato Weah

Su Greenwood e futuro

L’ex Juve si è poi soffermato sul suo compagno di squadra Greenwood: “Al Marsiglia c’è Greenwood, uno dei migliori giocatori con i quali abbia mai giocato. Calcia con entrambi i piedi, è uno da Pallone d’Oro”. Infine, sul futuro: “Voglio restare a lungo al Marsiglia, voglio dare tutto per il club. Voglio vincere qualcosa qui e voglio iniziare a farlo da quest’anno. Sarebbe un sogno vincere con il Marsiglia alla mia prima stagione”.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Marsiglia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS