"A pezzi, sfiduciato. Era difficile alzarmi e...": Weah, amarezza Juve e la chiamata a notte fonda

Timothy Weah ha concesso un’intervista a ‘Telefoot’ e ha parlato anche del suo trasferimento dalla Juventus al Marsiglia. Il giocatore statunitense, arrivato a Torino nell’estate del 2023, ha lasciato i bianconeri dopo due anni, trasferendosi nel club francese, dopo aver collezionato 78 partite e 7 reti in tutte le competizioni con la maglia della Vecchia Signora. “Quando sono arrivato qui, il Marsiglia ha preso un giocatore un po’ a pezzi e senza fiducia. Facevo fatica ad alzarmi la mattina per andarmi ad allenare, le cose non andavano bene. Al Marsiglia mi hanno dato una possibilità, De Zerbi è un allenatore che credeva davvero in me. Mi ha chiamato alle 4 del mattino su FaceTime, in pigiama, fumava e mi ha detto: ‘Devi venire qui, vedrai, questa è casa tua’. Quando sono arrivato all’aeroporto, sono stato accolto come se fossi a casa” ha raccontato Weah.