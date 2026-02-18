L'ex Juve Benatia dall'addio al pieno potere: rivoluzione a Marsiglia, sceglie lui il dopo De Zerbi

Sembrava addio e invece è arrivata la promozione. Questo è quello che è successo a Medhi Benatia , vecchio e nuovo direttore sportivo del Marsiglia. O meglio, per la seconda volta in quel ruolo all'OM: il difensore ex Juve nella giornata di domenica aveva annunciato le sue dimissioni sui social media, salvo poi venire richiamato dal proprietario americano McCourt , che lo ha promosso alla supervisione della totalità delle attività sportive, affidandogli anche il compito di scegliere il nuovo allenatore dopo l'addio di Roberto De Zerbi .

Le parole di McCourt

"Nel rispetto delle responsabilità verso la società, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo periodo di preavviso fino a giugno 2026, e di gestire tutte le attività sportive." McCourt ha poi continuato: "Come proprietario del club, arrivo a Marsiglia e, ancora una volta, mi assumo la responsabilità di garantire che il club rimanga concentrato sui suoi obiettivi. Sotto la supervisione di Medhi Benatia, la nomina di un nuovo allenatore sarà annunciata a breve. La mia ambizione per il club rimane invariata. Collaboriamo tutti insieme, al servizio dell'OM".

La retrocessione di Longoria

D'altronde i vertici del Marsiglia sarebbero pienamente soddisfatti dell'operato di Benatia, che ha portato buoni introiti, tali da renderlo un pezzo chiave della scacchiera dell'OM. L'ex Juve era arrivato a fine 2023 in veste di consigliere del presidente Longoria e ha iniziato a ricoprire il ruolo di ds da gennaio dello scorso anno. A questa promozione di Benatia corrisponde proprio il declassamento del presidente Pablo Longoria, che non avrà più influenza sulle decisioni sportive. Stando a quanto dichiarato, Longoria: "si concentrerà sulle sue responsabilità istituzionali, al fine di rappresentare la squadra negli organismi francesi e, in particolare europei."