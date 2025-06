Pogba: “Due anni di solitudine”. Il preparatore: “Mai visto così triste, ho pianto anch’io”

Pogba: "Sono emozionato. Certo, stare da solo per due anni..."

"Ci sono delle fasi. La prima è quella di ritrovare la giusta intesa, quella sensazione di essere in campo. Poi, tornare nella migliore forma possibile per aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità", ha esordito così Pogba ai microfoni dei canali ufficali del Monaco. Tante cose da raccontare in questi due anni difficili: "Certo, stare da solo per due anni... Allenarsi non è la stessa cosa che stare in gruppo. Ci sarà un programma personalizzato per ritrovare la giusta intesa. Mi sento bene. Sono ottimista e super determinato. Non vedo l'ora di stare in gruppo, di giocare, di tornare in campo". Poi racconta l'emozione di giocare in Ligue 1: "Sono emozionato. È vero che non ho mai giocato in Ligue 1. La Ligue 1 è sempre stata un campionato che rispetto, con molti giocatori di grande talento e di grande potenziale. Penso che i migliori talenti al mondo oggi provengano dalla Francia. Venire a giocare in questo campionato è un piacere e un onore per me".